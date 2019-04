Eingestiegen

Langenhagen. Einbrecher stiegen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch ein geschlossenes Fenster in etwa drei Meter Höhe in den Lagerraum eines Hotels an der Walsroder Straße ein. Dort wurde aus einem geschlossenen Schrank eine Geldkassette mit etwa 300 Euro Bargeld vorgefunden und entwendet. Weiterhin versuchten die Täter, einen im Lagerraum an der Wand befestigten Tresor aufzuhebeln, das misslang aber. Zeugenhinweisse bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.