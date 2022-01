Eingestiegen

Langenhagen. Diebe kletterten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über einen rückseitigen Drahtzaun an der Gleiwitzer Straße und gelangten hierüber auf das Werkstattgelände. Eine dort aufgefundene Steinplatte wurde verwendet, um eine Scheibe des Werkstattgebäudes einzuschlagen. Daraufhin stiegen die Täter durch

die Öffnung in die Räume ein, durchsuchten sie und entwendeten eine Geldkassette mit etwa 1.000 Euro in bar. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.