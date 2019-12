Eingeworfen

Langenhagen (ok). Der Geschädigte parkte seinen weißen Audi nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, während eines Kinobesuches auf einem Parkplatz in der Nähe des CCL an der Schützenstraße. Während seiner Abwesenheit wurde die Heckscheibe des Autos mit einer vollen Bierflasche eingeworfen und erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, ist auch die Heckscheibe eines roten Mazda am Walter-Raap-Weg mit einer vollen Bierflasche eingeworfen worden. Der Schaden liegt hier ebenfalls bei 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.