Einige freie Plätze

Sommerferien in Langenhagen

Langenhagen. Bis zu den Ferien sind es nur noch wenige Tage und viele der begehrten Plätze in den Sommerferienprojekten der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur sind vergeben. Für Kurzentschlossene gibt es jedoch noch ein paar Restplätze.Eine persönliche Anmeldung hierfür ist allerdings erforderlich. Bis zu den Ferien ist die Anmeldung montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9.bis 14 Uhr im Haus der Jugend am Langenforther Platz möglich. Telefonische Informationen erteilen die Mitarbeiter unter der Telefonnummer (0511) 73 07 99 50.Eine Reservierung per Mail ist ebenfalls möglich. Dafür bitte eine E-Mail senden an: kiju@langenhagen.de unter Angabe vom Angebotsnamen und –nummer, Ihrer Telefonnummer, dem vollständigen Namen und dem Alter des Kindes.Nähere Einzelheiten zu den freien Plätzen und dem kompletten Programm mit Zeit-, Alters- und Preisangaben können online unter www.kiju-langenhagen.de eingesehen werden. Dort ist auch das Anmeldeformular als Download zu finden.