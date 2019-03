Einladung zum Inselfrühling

Rudi-Rotbein-Gruppe lädt in Wietzepark ein

Langenhagen. Die Rudi-Rotbein-Gruppe des NABU Langenhagen lädt am Sonnabend, 30. März, von 14 bis 16 Uhr Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren auf die Naturinsel ein. Hier gibt es an verschiedenen Stationen kleine Biotope zu erforschen, die Lebensraum für viele Lebewesen bieten. Diese sind ideal geeignet, um naturkundliche Zusammenhänge direkt in der Natur zu vermitteln. Die Kinder erwerben spielerisch Kenntnisse über die biologische Vielfalt und lernen so frühzeitig kennen, was schützenswert ist. Welche Vögel begrüßen den Frühling? Sind die ersten Wildbienen schon unterwegs? Für die jungen Forscher gibt es viel zu entdecken! Treffpunkt ist auf dem Wietzeparkparkplatz auf Langenhagener Seite. Anmeldung bitte bei Silke Brodersen unter Telefon (05 11) 73 50 33 oder an rudirotbein@nabu-langenhagen.de per E-Mail.