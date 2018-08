Einschulung

Langenhagen. Für Sonnabend, 11. August, laden die katholische Liebfrauengemeinde und evangelische Elisabethkirchengemeinde unter dem Motto "Erstklassig!" alle Kinder, die in diesem Jahr in die ersten Klassen der Hermann-Löns-Schule eingeschult werden, mit ihren Familien zu gemeinsamen Einschulungsgottesdiensten in die Elisabethkirche ein.

Die Gottesdienste beginnen um 9 und 10.30 Uhr.Iim Anschluss finden die jeweiligen Einschulungsfeiern in der der Paula der Hermann-Löns-Schule statt.