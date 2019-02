Einstimmige Beschlüsse

Langenhagen (ok). Der Verwaltungsausschuss der Stadt Langenhagen hat Beschlüsse bei großen Projekten in seiner jüngsten Sitzung nach Auskunft des Bürgermeisters einstimmig gefasst. Für Verwaltungschef Mirko Heuer ein gutes Signal. Insbesondere der Bau der Feuerwehrwachen Godshorn und Kaltenweide-Krähenwinkel sowei die Umgestaltung der Hackethalstraße in Wiesenau machten Langenhagen noch ein Stück sicherer und attraktiver. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai gibt es für Wahlvorsteher und Schriftführer zehn Euro mehr. 45 statt 35 Euro Erfrischungsgeld.