Einweihung in Vinnhorst

Vinnhorst (ok). Die Drittligahandballer des TuS Vinnhorst starten am morgigen Sonnabend, 4. September, um 18 Uhr gegen die Youngsters des SC Magdeburg in die neue Saison. Vorher steht am Nachmittag ab 14.30 Uhr aber noch die neue Einweihung des Sportzentrums mit dem Tag der offenen Tür auf dem Programm.