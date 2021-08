Eis und Freibier

Godshorn. Für Sonnabend, 11. September, lädt die CDU Godshorn zu einem leckeren italienischen Eis ein. Die Kandidaten der CDU treffen sich wieder mit Ihrer Ortsbürgermeisterkandidatin Ute Biehlmann-Sprung vor dem Edeka-Markt, um dort in der Zeit von 10. bis 14 Uhr bei einem Eis mit den Bürgern ins Gespräch kommen und deren Fragen zu beantworten.

Für Sonntag, 12. September, lädt die CDU Godshorn ab 19 Uhr zu einer Wahlparty im Saal des Restaurant Villa Grande in Godshorn ein. Die Auszählung der Stimmen und die Wahlergebnisse können alle Mitglieder und Freunde der CDU live verfolgen.

Freibier in begrenzter Menge steht zur Verfügung.