Vortrag mit Sven Achtermann am Freitag, 8. Februar

Langenhagen. Der Vortrag „Eisbär in Not – Was ist dran am Klimawandel?“ von Sven Achtermann läuft im CineMotion an der Walsroder Straße 105 am Freitag, 8. Februar, von 18: bis 20 Uhr. Die Umweltschutzbeauftragte der Stadt Langenhagen und der NABU Langenhagen laden zu dieser Veranstaltung ein! Der Eintritt ist frei, dank 90-prozentiger Förderung durch proKlima – der enercity-Fonds und Unterstützung der Stadt Langenhagen.Wer sicher gehen will, einen Platz im Kino für diese Veranstaltung zu erhalten, der kann dies über die bereits publizierte E-Mail-Adresse umweltschutzbeauftragte@langenhagen.de machen.Es besteht aber auch die Möglichkeit, über den NABU Langenhagen die Anmeldung zu tätigen, und zwar über den von vielen NABU-Veranstaltungen bekannten Ansprechpartner Georg Obermayr, mit der E-Mail-Adresse georg.obermayr@nabu-langenhagen.de oder auch telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 78 33.