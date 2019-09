El corazón cantante

Godshorn. Am Sonnabend, 14. September, um 18 Uhr bietet das Vokalensemble Raggia di Sol in der Godshorner Kirche einen besonderen musikalischen Leckerbissen an. Unter dem Motto „El corazón cantante“ – Das singende Herz" werden im ersten Teil des Konzertes unter anderem Kompositionen der Renaissance vorgestellt. Im zweiten Teil erklingen Kompositionen der Spätrenaissance und des Frühbarock. Der Eintritt zu diesem ganz besonderen Konzertabend der Vokalmusik ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Die Kirche öffnet um 17.30 Uhr, das Konzert beginnt um 18 Uhr.