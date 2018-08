Elba im MGH

Langenhagen. Elba – gemeint ist nicht die gliechnamige italienische Insel. sondern das neue Eltern-Baby-Café – trifft sich das erste Mal am Donnerstag, 13. September, in den Räumen des Mehrgenerationenhauses. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr können sich die Eltern mit ihren Kindern austauschen und Informationen über Säuglingsernährung bekommen. MGH, Konrad-Adenauerstr. 15d, weitere Informationen unter MGH: (0511) 72 11 35 oder per E-Mail mgh-langenhagen@t-online.de.