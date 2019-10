Elektrisches Fliegen

Langenhagen (ok). Elektroautos sind ja durchaus ein Thema, aber elektrisches Fliegen? Um Chancen und Herausforderungen geht es im Vortrag von Jens Friedrichs, der ein Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen leitet. Die Mitgliederversammlung des Bürgerforums PRO Hannover-Airport beginnt am Freitag, 22. November, um 17 Uhr im Skylight am Flughafen in der fünften Etage, am Fahrstuhl zwischen Terminal A und B. Wer am Buffet teilnehmen möchte, melde sich bitte unter brsewcz@arcor.de.