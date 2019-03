Elia-Family

Langenhagen. Die Elia- Kirchengemeinde Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 33, lädt für Sonnabend, 9. März, Kinder mit oder ohne Eltern zur „Elia-Family“ um 9.30 bis 12 Uhr herzlich ein. Gestartet wird mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend sind Groß und Klein zum Singen eingeladen. Richard, die Ratte schickt diesmal Bilder von sich, wie er gebadet hat. In den altersgerechten Kleingruppen (drei bis sieben Jahre, acht bis zwölf Jahre) hören die Kinder von Jesus, wie er am Teich Bethesda einen Mann geheilt hat, der nie baden konnte, weil er gelähmt war. Erwachsene mit Krabbelkindern werden ins Elterncafé eingeladen. Den Vormittag rundet eine Spielstraße ab. Das Programm ist kostenfrei, Spende erbeten.