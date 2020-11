Elia-Nachbarschaftshilfe

Langenhagen. Seit März 2020 ist die Nachbarschaftshilfe der Elia-Kirchengemeinde in Langenhagen aktiv. Gerade in diesen Tagen der steigenden Coronazahlen, den damit verbundenen weiter eingrenzenden Schutzmaßnahmen und Unsicherheiten gewinnt das Angebot erneut an Bedeutung. Unter der Telefonnummer (0511) 77 95 38 72 ist die Nachbarschaftshilfe erreichbar. Hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihr Anliegen und falls vorhanden Ihre E-Mail-Adresse. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter ruft Sie zurück und klärt mit Ihnen alles Notwendige.

In den vergangenen Monaten wurden Rezepte aus Arztpraxen abgeholt, in der Apotheke eingelöst und ins Haus gebracht, Einkäufe für den täglichen Bedarf erledigt, Alltagsprobleme gelöst, Wünsche für das Gemeindeleben an die zuständigen Gemeindegremien weitergeleitet, seelsorgerliche Gespräche vermittelt, Sitzplätze für die Gottesdienste reserviert und vieles mehr.