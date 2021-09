Endspurt mit "Heuer am Feuer"

Langenhagen. Die Nachfrage und der Gesprächsbedarf sind offensichtlich groß. Aus diesem Grund hat Bürgermeisterkandidat Mirko Heuer jetzt kurzfristig einen Sondertermin "Mit Heuer am Feuer Endspurt" geplant. Am kommenden Donnerstag, 9. September, um 16 Uhr kann auf dem Abenteuerspielplatz am Silbersee noch ein letztes Mal über alles, was gerade bewegt gesprochen oder auch einfach nur gemütlich dem knisternden Lagerfeuer zugesehen werden. Stockbrot, Wüstchen und Getränke sind wie immer kostenlos. Für Kinderbetreuung ist gesorgt. Mehr zur Veranstaltung und Anmeldung unter www.mirko-heuer.de/mitheueramfeuer.