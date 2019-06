Sanierungsbeirat tagt am 13. Juni um 18 Uhr

Langenhagen. Die Broschüre „Energie- und Klimatipps Wiesenau“ wird bei der Sitzung des Sanierungsbeirates Wiesenau am Donnerstag, 13. Juni, um 18 Uhr im Foyer der Adolf-Reichwein-Schule, Hackethalstraße 29, vorgestellt. In ihr berichten viele Akteure von ihren Projekten und Maßnahmen aus der unmittelbaren Nachbarschaft und geben damit verschiedene Anregungen. Die Beispiele der Gebäudesanierung im Bestand zeigen anschaulich mit welchen Schritten eine energetische Verbesserung erfolgen kann. Beispiele der klimafreundlichen Grünkonzepte verdeutlichen, auf welche vielfältige Art und Weise der öffentliche und private Grün- und Freiraum umgestaltet werden kann. Weitere Themen der öffentlichen Sitzung sind ein Aus- und Rückblick auf Termine, über die vielfältigen Aktionen in Wiesenau wird berichtet.Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Wiesenau interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.