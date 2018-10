Energiesparende Beleuchtung

VHS-Seminar am 7. November

Langenhagen. Auch in diesem Semester setzt die VHS Langenhagen die erfolgreiche Kooperation mit Fachreferenten und der Umweltschutzbeauftragten der Stadt Langenhagen fort. Der Vortrag von Christine Pfülb findet statt am Mittwoch, 7. November,im VHS-Treffpunkt von 18.15 Uhr bis 20.45 Uhr und ist kostenfreiBei der Beleuchtung unserer Wohnräume hat sich insbesondere die LED-Technologie auf dem Markt sehr schnell durchgesetzt. In diesem Vortrag erfahren Sie vieles über die die Vor- und Nachteile von Retrofits und LED-Leuchten und welche Probleme bei der Umrüstung der Beleuchtung auftreten können. Mit energiesparender Beleuchtung kann außerdem schnell und einfach eine Menge Energie eingespart werden.Folgende weitere Themen werden besprochen:• Wie bleibt beim Umstieg auf energieeffiziente Lampen die Gemütlichkeit erhalten?• Wie erkennt man Qualität und worauf ist beim Neukauf zu achten?• Welche lichtplanerischen und gesundheitlichen Aspekte sind wichtig?Die Anmeldung kann persönlich, schriftlich oder per Mail erfolgen aninfo@vhs-langenhagen.de.