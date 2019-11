Engel als Symbol?

Langenhagen. Es gibt ein neu erwachtes Interesse an Engeln. Die Gründe sind vielfältig. Viele Fragen stehen im Raum: Sind Engel nur ein Symbol oder gibt es sie wirklich? Wie sieht ihr Dienst aus und wem dienen sie? Hat jeder Mensch einen persönlichen Schutzengel? Was sagt das ‚Buch der Bücher‘ über die Engel? Welche Engelerfahrungen haben Menschen gemacht? Im Rahmen des Begegnungstages in der Brinker Begegnungsstätte, Fuhrenkamp 26 in Langenhagen am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr wird es in einer spannenden bildgestützten Präsentation um diese Fragen gehen. Außerdem gibt es neben dem Vortrag und dem Gedankenaustausch wie jedes Jahr ein leckeres Kuchenbüfett. Der Eintritt ist frei.