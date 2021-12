Engel und Hase

Langenhagen. Die nächste Familienandacht findet am Mittwoch, 15. Dezember, um 18 Uhr unter dem Motto „Engel, Hase, Bommelmütze“ in der Elisabeth-Kirche statt.Kleine und Große, Kinder und Eltern, Großeltern und Enkel sind herzlich eingeladen, bei Kerzenschein und Geschichten in die Adventszeit einzutauchen.Im Mittelpunkt wird am nächsten Mittwoch die Geschichte von Willibald dem Weihnachtsbaum stehen.