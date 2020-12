﻿Engelbosteler Nikolausandacht

Texte und Musik in der Martinskirche am Nikolausabend

Engelbostel/Schulenburg. Am Nikolausabend gibt es in der Martinskirche eine Abendandacht. Pastor Rainer Müller-Jödicke hat dafür Dominik Richter und Michael Helbing nach Engelbostel eingeladen, um die Andacht mit ihm zusammen am Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr zu gestalten. Der eine ist Sprecher und Sänger, der andere Komponist; beide arbeiten in Hannover als Stimm-, Sprech- und Stimmlehrer. Während der Pastor den geistlichen Rahmen gestalten wird, haben die beiden Künstler Texte und Musik vorbereitet. „Wir wollen mit unseren Liedern Freude schenken, so dass die Gemeinde bei den Melodien dahinschmelzen und träumen kann“, sagen die beiden Künstler, die auch nachdenkliche Geschichten mitbringen werden.