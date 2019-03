Englisch und Baseball

Kaltenweide (ok).English-Baseball-Camp vom 5. bis 10. August beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Stucken-Mühlen-Weg 85. Veranstalter ist die FeG Kaltenweide-internatiional in Kooperation mit Synergy Sports Camps aus Arizona in den USA. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlcihen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren. Der Preis: erstes Kind 70 Euro, jedes weitere Geschwisterkind zehn Euro Rabatt. Davon sind 20 Euro bei der Anmeldung zu überweisen. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Entweder bei der FeG Kaltenweide - international, Erlengrund 8, 30855 Langenhagen oder per E-Mal an baseballcamp2019@gmail.com. Fragen zur Anmeldung und zur Überweisung beantwortet Jana Pleuß gern unter (0157) 89 31 78 17.