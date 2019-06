Entrissen

Langenhagen. In einem unachtsamen Moment entwendete ein Dieb nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 17.30 Uhr die Handtasche einer 52-jährigen Langenhagenerin im CCL In der Tasche befand sich neben diversen persönlichen Unterlagen auch ein Tablet, dasüber die firmeneigene Software durch die Geschädigte geortet werden konnte. Die Tasche wurde mit vollständigem Inhalt von der Polizei im Langenhagener Stadtgebiet wieder aufgefunden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.