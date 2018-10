Entspannt

Langenhagen. Das Spezialseminar für geräuschempfindliche Hunde in der Volkshochschule am Sonntag, 4. November, von 10 bis 17 Uhr richtet sich an Hundebesitzer, deren Hunde unter Geräuschempfindlichkeit, Schussangst, Gewitterangst, Silvesterangst und ähnlichem leiden. Im Seminar werden bestimmte, Übungen und Fühlhilfen vermittelt, die helfen können, Stress abzubauen, Entspannung zu fördern und die Partnerschaft zwischen Mensch und Tier zu intensivieren. Nähere Infos erhalten Interessierte unter (0511) 7307-97 07 (Volker Seemann). Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im VHSTreffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (7307-9718) oder eMail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.