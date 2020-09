Entspannungskurse

VHS-Semester ist angelaufen

Langenhagen. Das neue VHS-Semester ist nun gerade angelaufen. Wer etwas für Körper und Seele tun will findet im Programm der VHS Langenhagen vielfältige Angebote! In einzelnen Kursen gibt es noch freie Plätze, unter anderem in Yoga, Qi Gong und Tai Chi Angeboten: die fernöstlichen Methoden mit bewusster Körperarbeit helfen Spannung abzubauen und fördern innere Ruhe und Achtsamkeit.Als Programmbereichsleiterin gibt Susanne Heinrichs (Telefon 0511/ 7307-97 04) gerne nähere Informationen, um aus der Vielfalt eine Auswahl treffen zu können. Das Gesamtangebot finden Sie im Programmheft der VHS oder unter www.vhs-langenhagen.de. Anmeldungen: schriftlich, per E-mail (info@vhs-langenhagen.de) oder über unsere Homepage.