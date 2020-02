Entwendet

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den eingebauten Katalysator bei einem VW Polo am Riemer Hof. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag klettern Langfinger nach Auskunft der Polizei über den 1,80 Meter hohen Zaun eines Firmengeländes und entwendeten von einem Auto die vorderen und hinteren Kennzeichen (H-AR 8146). Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.