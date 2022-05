Erbbaurecht

Langenhagen (ok). Soll die Stadt Langenhagen in Zukunft auch Grundstücke im Erbbaurecht vergeben? Darüber wird unter anderem in der nächsten Ratssitzung debattiert. Das Gremium tagt am nächsten Montag, 30. Mai, Aab 18 Uhr. Sowohl per Livestream als auch in Präsenz in der Aula des Schulzentrums. Weitere Themen sind das Aufforstungskonzept und die Kulturlandschaft. Diskutiert wird auch über die innovative Schule und die Erweiterung der Grundschule Engelbostel. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.