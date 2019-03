Erfolglos

Langenhagen. Einbrecher versuchten nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 17.30 und 23.25 Uhr zunächst erfolglos eine Balkontür einer Wohnung an der Walsroder Straße aufzuhebeln. Im Anschluss daran wurde ein Küchenfenster aufgehebelt, durch das wodurch die Täter in die Wohnung einstiegen. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und ein Safe, welcher in der Wand fest verankert war, wurde entwendet. Die Höhe des Diebesgutes wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.