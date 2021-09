Erhöhung der Förderung

Langenhagen (ok). Zweite Ratssitzung im September: Im Theatersaal geht es am Montag, 20. September, ab 18.15 Uhr unter anderem um die Ernennung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Langenhagen. Außerdem um die Erweiterung der Grundschule Engelbostel und um den Antrag des Schützenvereins Kaltenweide auf Erhöhung der Förderung des Neubaus eines Kleinkaliber-Gewehr- und Pistolenstandes. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner Fragen stellen.