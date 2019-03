Ermäßigt bei OsterCup

Langenhagen. Am Sonntag, 31. März, findet der alljährliche OsterCup der DRLG in der Wasserwelt Langenhagen statt. Es werden etwa 450 Teilnehmer zu dieser Veranstaltung erwartet, die sich an diesem Tag sportlich in allen Rettungsschwimm-Disziplinen messen.

Aus diesem Grund steht das Sportbecken, das Variobecken und das Sprungbecken den Gästen nicht zur Verfügung. Gäste zahlen an diesem Tag den ermäßigten Eintritt für die Nutzung des Erlebnisbades.