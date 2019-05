Ermittelt und festgenommen

Langenhagen. Jetzt wurde ein 40-jähriger türkischer Staatsangehöriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen. Gegen den polizeilich schon mehrfach in Erscheinung Getretenen bestand ein aktueller Haftbefehl wegen Beleidigung in Tateinheit mit versuchter Nötigung sowie gemeinschaftlicher Nötigung. Die fällige Geldstrafe aus der Verurteilung 2018 in Höhe von 500 Euro beglich er nicht und missachtete auch die ergangene Ladung zum

Strafantritt der 50- tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Durch sofortige Zahlung wurde der Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe zwar abgewendet, jedoch erwartet den Betroffenen weitere behördliche Post über noch offene Kostenrechnungen in Höhe von 429, 95 Euro.