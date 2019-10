Ermittelt und festgenommen

Langenhagen. Jetzt wurde eine 65-jährige Deutsche bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten einen Haftbefehl vom

23. April fest. Wegen Betruges in elf Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro, ersatzweise 100 Tage Haft verurteilt, stellte die Betroffene die anfänglichen Geldzahlungen ein und missachtete auch die ergangene Ladung zum Strafantritt. Noch vor Ort konnte der von der Haft befreiende Geldbetrag in Höhe von 1.065,71 Euro (inklusive Restgeldstrafe sowie Kosten) aufgebracht werden. Dadurch blieb der Betroffenen der Antritt der 56-tägigen Restersatzfreiheitsstrafe erspart, und sie konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen werden.