Erntedankfest in der Scheune

Krähenwinkel. Am Sonntag, dem 4.Oktober, feiert die Matthias-Claudius-Gemeinde wieder das Erntedankfest. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Posaunenchor und dem Kirchenchor gestaltet. Der Gottesdienst findet diesmal in der Scheune auf dem Hof vom Erdbeerparadies, Hainhäuser Weg 62/Ecke Sportplatzweg statt. Um 11 Uhr beginnt der Festgottesdienst.

Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Und zurzeit dürfen maximal zwei Haushalte oder zehn Personen zusammensitzen. Auf dem Weg zum Platz muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden.

Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst mit einer Mail (ulrike.thiele@evlka.de) oder telefonisch (97339981) bis spätestens Freitag, 2. Oktober an, sodass die Kirchengemeinde die Plätze planen kann.