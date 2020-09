Erntedankgottesdienst

Godshorn. Am Sonntag, 4. Oktober um 11 Uhr lädt die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten zu einem etwas anderem Erntedankgottesdienst unter freiem Himmel ein. Zum Thema „Das blaue Gold“ hat das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Pastor Falk Wook einen etwas anderen Gottesdienst ausgearbeitet, der musikalisch vom Musikverein Godshorn begleitet wird. Zum Ausklang des Gottesdienstes wird Nina Wientzek, seit Dezember 2019 neue Leiterin der Kita Zum Guten Hirten, durch Superintendent Holger Grünjes in ihr Amt eingeführt.

Das blaue Gold unserer Erde ist das Wasser. Angesichts des Klimawandels und der stetig wachsenden Weltbevölkerung wird es zu unserem kostbarsten Gut, denn Wasser ist die Grundvoraussetzung jeglichen Lebens. In der Bibel wird vom Wasser des Lebens, vom lebendigen Wasser gesprochen. Aber Wasser ist auch Energieträger, Lebensraum und Lebensmittel. All diese Aspekte werden in diesem Gottesdienst beleuchtet und dargestellt.