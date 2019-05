Eröffnung der Badesaison am Waldsee

Eröffnung der Badesaison am Waldsee

Krähenwinkel. Die DLRG-Ortsgruppe Krähenwinkel veranstaltet am Sonntag, 26. Mai, um 15 Uhr das traditionelle Anschwimmen am Waldsee in Krähenwinkel. Im Anschluss werden bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst die Urkunden für die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung vergeben.