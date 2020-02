Vernissage mit Thomas Ritter am 15. März bei Depelmann

Krähenwinkel (ok). Bis zum 9. Mai dauert die Ausstellung in der Galerie Depelmann, die am Sonntag, 15. März, zwischen 11 und 16 Uhr eröffnet wird. Der Künstler, der Maler Thomas Ritter, wird anwesend sein. Musikalisch begleitet E-LENA am Flügel die Vernissage. Zur Person: Die Bilder von Thomas Ritter sind geprägt von reinen Farbflächen, die er häufig von den Rändern aus auf die Mitte des Bildes zu arbeitet. Das Zentrum etwa verdichtet sich zu figürlichen oder räumlich wirkenden Strukturen oder bleibt als abstraktes, kaum deutbares Gebilde stehen. In einem Prozess, der sich in der Regel in vielen Arbeitsschritten mit Pausen über einen längeren Zeitraum hinzieht, entstehen so komplexe Bilder, deren Aussage und ästhetische Wirkung sich oft erst auf den zweiten Blick zu erschließen beginnen. Stets wird die Farbe in mehreren Schichten aufgetragen, wird auf bildhauerisch zu nennende Art und Weise modelliert, fast abgetragen, verwischt, neu aufgetragen. Haptisch erfahrbare Höhungen der Farben oder auch einmal Rußspuren werden für Effekte genutzt. Zuweilen erinnern Ritters Bilder an die Farb- und Lichtspiele der Impressionisten, ohne dabei ins Liebliche abzugleiten. Vielmehr scheint das Licht die Farben zu durchdringen und sie zum Leuchten zu bringen.Seine Bilder sind in Ausstellungen in Deutschland, dem europäischen Ausland und in den USA zu sehen.