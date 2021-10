Erst übernächste Woche

Langenhagen. Die Arbeiten in Emil-Berliner-Straße und Erich-Ollenhauer-Straße beginnen nicht in der nächsten, sondern der übernächsten Woche. Konsequenz: Die Einführung der Einbahnstraßenregelung verschiebt sich entsprechend; sie beginnt am 25. Oktober.

Die vor Ort bereits aufgestellten Baustellenbanner werden wir schnellstmöglich anpassen.