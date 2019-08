Keine persönliche Beratung

Langenhagen. Alle Beschäftigten im städtischen Ordnungsamt frischen am Donnerstag, 29. August, ihre Kenntnisse in Erste Hilfe auf. Angelegenheiten wie Ausnahmegenehmigungen, Baustelleneinrichtungen, Fundstücke, Gewerbewesen, Parkausweise und Wilder Müll können deshalb an diesem Tag nicht im persönlichen Gespräch oder am Telefonat erörtert werden. Die Verwaltung bittet um Verständnis.Zu den zahlreichen Aufgaben im Ordnungsamt gehört die Gefahrenabwehr. Um ihren Mitmenschen auch in medizinischen Notfällen bestmöglich helfen zu können, frischen alle Abteilungsmitarbeiter ihre Kenntnisse in Erste Hilfe auf.Lebensrettende und gesundheitserhaltende Sofortmaßnahmen, die jeder erlernen und bei medizinischen Notfällen anwenden kann, werden als Erste Hilfe bezeichnet. In Langenhagen bieten unterschiedliche Organisationen Kurse in Erste Hilfe an.