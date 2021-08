Erste-Hilfe-Kursus beim DRK

Godshorn (ok). Wer einen Erste-Hilfe-Kursus für den Führerschein braucht oder seine Kenntnisse einfach nur auffrischen möchte, ist beim DRK in Godshorn genau richtig. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, Themen sind unter anderem: Eigenschutz und Absichern von Unfällen, Helfen bei Unfällen, Wundversorgung, Umgang mit Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen., Verbrennungen, Hitze-/Kälteschäden, Verätzungen, Vergiftungen, lebensrettende Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage und Wiederbelebung sowie zahlreiche praktische Übungsmöglichkeiten, um im Notfall helfen zu können. Alles läuft coronakonform ab; Getränke und ein kleiner Pausensnack werden vom DRK-Ortsverein Godshorn gestellt. Der Kursus läuft am Sonnabend, 30. Oktober, von 9 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg. Infos und Anmeldung unter drk.ortsverein.godshorn@gmail.com.