Erste Stadträtin zu Gast

Langenhagen (ok). Sie war mehr als 30 Jahre lang bei der Stadt Langenhagen beschäftigt, geht am 31. Mai in den Ruhestand. Die Rede ist von der Ersten Stadträtin Monika Gotzes-Karrasch. Als Sozialdezernentin war sie für ein breitgefächertes Aufgabengebiet zuständig. Über ihre drei Jahrzehnte in der Stadtverwaltung wird Monika Gotzes-Karrasch beim nächsten Treffen der Arbetsgemeinschaft 60 plus am Donnerstag, 20. Februar, ab 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg sprechen.