Erste Tour des ADFC

Langenhagen. Alle Gäste und die Mitglieder sind herzlich eingeladen zur ersten Tour des Fahrrad-Club ADFC Langenhagen: Schon traditionell geht es am Sonntag, 2. Februar, um 10 Uhr wieder zur Messe abf, wo alle, die mit dem Fahrrad dort ankommen, freien Eintritt haben. Treffpunkt ist am Rathaus-Innenhof: Dort wird dann auch wetterabhängig entschieden, wie viele der 17 Kilometer langen Strecke mit dem Rad gefahren werden, und in welchem Umfang alternativ das Rad in der Üstra mit genommen wird, gleiches gilt für die Rückfahrt. Mehr Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.