Erste Vorbereitungen

Langenhagen. Auf der Fläche östlich des Schulzentrums Langenhagen beginnen in dieser Woche die ersten Vorbereitungen für den Neubau der Veranstaltungssporthalle: Das Gerätehaus wird zurückgebaut. Den Holzbau abzutragen, dauert voraussichtlich zwei Tage. In Absprache mit den Nutzern des Gerätehauses wird der Bau neu errichtet, wenn feststeht, wie die Schulzentrumsfläche langfristig als alleiniger IGS-Standort entwickelt wird. Übergangsweise werden beiden Schulen, deren Hausmeistern und den Vereinen alternative Lagermöglichkeiten in Nähe des Sportplatzes zur Verfügung gestellt.