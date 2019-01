Erste Wanderung

Langenhagen. Am Sonntag, 27. Januar, treffen sich Vereinsmitglieder und Freunde in Langenhagen zu einer Wanderung. Treffpunkt 10:40 Uhr am Parkplatz vor der Tennisanlage der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb. Die Wanderfreunde fahren mit dem Auto zum Wilhelm-Busch-Museum. Dieses Jahr wollen die Teilnehmer zuerst das Wilhelm-Busch-Museum mit Führung besuchen. Anschließend geht es durch die Herrenhäuser Gärten und an der Leine entlang zu der Gaststätte „Dornröschen“. Anmeldung bitte bei Christine Damköhler unter derr Telefonnummer (0511) 77 83 80 oder (0173) 2 87 73 64.