Erster Advent

Langenhagen. Die Emmaus-Kirchengemeinde lädt alle Familien, die den Advent mit Liedern, Geschichten und Basteln beginnen wollen, zu einem Familiengottesdienst für den ersten Advent ein. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 2. Dezember, um 10 Uhr in der Emmauskirche am Sonnenweg 1 statt.