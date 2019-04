Erster Arbeitseinsatz

Wichtige Termine beim TVL

Langenhagen. Wichtige Termine auf der Tennisanlage beim TVL: Mitglieder des Tennisvereins Langenhagen (TVL) werden aufgerufen, die Tennisanlage für die Saison 2019 herzurichten. Der erste Arbeitseinsatz ist für Sonnabend, 6. April, ab 10 Uhr vorgesehen. Als weiterer Termin ist der Sonnabend, 13. April, ab 10 Uhr festgelegt. Treffpunkt ist jeweils auf der TVL-Anlage Emil-Berliner-Straße 26. Am Ostersonnabend, 20. April, findet das traditionelle Osterfeuer beim Schützenverein Langenforth im Sportzentrum 2, Emil-Berliner-Straße 26 bis 28 statt. Die Mitglieder des TVL, Freunde und Gäste sind dazu recht herzlich eingeladen. Im Clubheim des TVL gibt es die Möglichkeit, sich gemütlich bei Getränkenund Gegrilltem aufzuhalten und gemeinsam zu feiern. Die Saisoneröffnung beginnt am Sonnabend, 27. April, ab 11 Uhr auf der Tennisanlage. Freunde und Gäste sind herzlich willkommen. Am 26. Mai ist die Tennisanlage des TVL eine der vielen Anlaufstationen bei der „FahrKulTour 2019“. Neben dem Spaß am Tennis wird für eine Bewirtung der Teilnehmer und Gäste bestens gesorgt. Diese und weitere wichtige Informationen finden Interessierte unter www.tv-langenhagen.de.