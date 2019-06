Erster Film

Start in die Sommerkinosaison

Langenhagen. Am Mittwoch, 3.Juli, um öffnet der Weingarten unter den Linden der Emmauskirche im Sonnenweg 17. Um 20 Uhr startet der erste Fim von insgesamt sieben in dieser Saison. Zur Handliung: Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sich die junge Witwe Louise allein um ihren Birnenhof in der Provence und um ihre beiden Kinder. Die Geschäfte gehen jedoch schlecht, die Schulden wachsen Louise über den Kopf, ihr Haus ist reparaturbedürftig, ihre Kinder sind aufsässig. Zu allem Unglück fährt sie vor ihrem Haus noch einen Fremden an. Dieser entpuppt sich als Sonderling Pierre, der einen völlig eigenen Blick auf die Welt hat - und der genau das sein könnte, was Louise jetzt braucht. Der Eintritt zu Weingarten und Kino ist frei, um Spenden für die Ausstattung wird jedoch gebeten.