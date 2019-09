Erstes Heimspiel

Langenhagen (ok). Der Auftakt ist geglückt: Ihr erstes Saisonspiel in der Handball-Landesliga hat die männliche B-Jugend der HSG Langenhagen mit 38:26 bei der HSG Nienburg gewonnen. Jetzt steht das erste Heimspiel in der noch jungen Saison an. Am Sonnabend, 14. September, ist HV Barsinghausen ab 15.45 Uhr in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule zu Gast.