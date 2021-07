Erstkommunion

Langenhagen. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Kinder aus der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel auf ihre Erste Heilige Kommunion vorbereitet und werden an diesem und dem nächsten Sonntag in den beiden Kirchen dieses Ereignis feiern. Die Kurse waren etwas anders gestaltet als gewohnt, denn auf Grund der Einschränkungen der Corona-Verordnungen waren nur wenige gemeinsame Veranstaltungen in den Kirchen möglich. Sie wurden von den Verantwortlichen mit viel Liebe und persönlichem Einsatz vorbereitet, so dass die Familien der Kinder zum Teil auch zu Hause viele Kursthemen bearbeiten und erfahren konnten.

An diesem Sonntag, 4. Juli, feiern in der Liebfrauenkirche ihre Erste Heilige Kommunion:

Annabell Chiara Cirillo, Antoni Kujawski, Bea Vogel, Belinda-Laura Glokpon, Bruno Balawender, Chloe Sundermann, Dawid Malanowski, Emilia Kaliszewski, Emilia Schrage, Hanna Jaroszek, Jakob Kurth, Jannis Schmidt, Juliano Pajak, Juliette Lehne, Kaja Wunsch, Laura Staron, Leni Warszawski, Malia Scheffler, Marcel Stoppa und Nele Bals.

Am Sonntag, 11. Juli, feiern in der Zwölf-Apostel-Kirche ihre Erste Heilige Kommunion:

Kira Tamira Oberländer, Carolin Iwanetzki, Josephine Wacker, Lana Ogierman, Alina Marie Deja, Elisabetta Rojahn, Mika Hilgenböker, Fabian Kopaniarski, Mila Patrycja Baumert, Paulina Kotzur, BaoAnh Tran, Laura Marie Schneider, Lukas Isenberg, Amelie Wiese, David Schröder, Lennox Wotzny, Maximilian Windeck und Mira Ulenberg.