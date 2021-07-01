Erstkommunion
An diesem Sonntag, 4. Juli, feiern in der Liebfrauenkirche ihre Erste Heilige Kommunion:
Annabell Chiara Cirillo, Antoni Kujawski, Bea Vogel, Belinda-Laura Glokpon, Bruno Balawender, Chloe Sundermann, Dawid Malanowski, Emilia Kaliszewski, Emilia Schrage, Hanna Jaroszek, Jakob Kurth, Jannis Schmidt, Juliano Pajak, Juliette Lehne, Kaja Wunsch, Laura Staron, Leni Warszawski, Malia Scheffler, Marcel Stoppa und Nele Bals.
Am Sonntag, 11. Juli, feiern in der Zwölf-Apostel-Kirche ihre Erste Heilige Kommunion:
Kira Tamira Oberländer, Carolin Iwanetzki, Josephine Wacker, Lana Ogierman, Alina Marie Deja, Elisabetta Rojahn, Mika Hilgenböker, Fabian Kopaniarski, Mila Patrycja Baumert, Paulina Kotzur, BaoAnh Tran, Laura Marie Schneider, Lukas Isenberg, Amelie Wiese, David Schröder, Lennox Wotzny, Maximilian Windeck und Mira Ulenberg.