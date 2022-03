Erstmals digital

Langenhagen. Bürger können am Montag, 14. März, erstmals per Videokonferenz an einer Ratssitzung teilnehmen. Neben den Plätzen in der Aula des Schulzentrums stehen 20 weitere Plätze (Zugänge) online zur Verfügung. Interessierte für eine digitale Teilnahme werden gebeten, unter dem Stichwort „Rat 14.03.2022" bis spätestens Montag, 14. März, um 12 Uhr, eine E-Mail an gremienbetreuung@langenhagen.de zu senden. Die Zugänge werden in der Reihenfolge des Eingangs (sog. Windhundprinzip) vergeben.

Möglich wurde die digitale Teilnahme durch die Sonderregelungen des Paragraph 182 NKomVG. Auf dieser Grundlage hatte der Rat der Stadt Langenhagen kürzlich beschlossen, dass die Öffentlichkeit digital an öffentlichen hybriden Sitzungen des Rates teilnehmen kann (BD/2022/066). „Indem wir die technischen Möglichkeiten ausnutzen, vereinfachen wir die Teilhabe an politischen Sitzungen für Langenhagens Bürgerinnen und Bürger und machen damit unsere Politik greifbarer", sagt Bürgermeister Mirko Heuer.

Darüber hinaus arbeitet die Stadtverwaltung an einer Möglichkeit, Sitzungen künftig live über das Internet zu übertragen, ohne dass dafür eine Anmeldung erforderlich ist. „Durch das Live-Streaming wird es allen Interessierten möglich sein, flexibel von zu Hause oder unterwegs die Ratssitzungen zu verfolgen. Dadurch schaffen wir Transparenz und bauen Hürden ab“, so Mirko Heuer. Die Livestreams der Ratssitzungen werden derzeit noch getestet. Sie stehen interessierten Bürgerinnen und Bürgern demnächst über die städtische Website zur Verfügung.