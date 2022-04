Erwischt

Langwnhagen (ok). Gleich zwei Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln hat die Polizei jetzt am Wochenende in Langenhagen gemeldet. Ein 19-jähriger wurde am Sonnabend gegen 15.20 Uhr an der Hermannsburger Straße in Godshorn erwischt, ein 22-Jähriger gegen Mitternacht zum Sonntag dann an der Hans-Böckler-Straße.